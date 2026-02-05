La cotización del dólar en la sesión de apertura de mercados de este jueves, 5 de febrero de 2026 en México es de 17.33 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que la moneda bajó un -0.04% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.39 pesos y un mínimo de 17.31 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio del 0.63%, mientras que en el último año su variación ha sido del -15.10%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mayormente a la baja, con un total de cinco descensos, intercalados con tres aumentos y un día de estabilidad. Esta fluctuación sugiere una volatilidad en el mercado, donde los factores económicos y políticos podrían estar influyendo en la percepción del valor de la moneda. Durante los doce meses pasados, el Dólar ha alcanzado un valor máximo de 18 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 17.1 pesos mexicanos, según los datos más recientes. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 11.83%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en comparación con la volatilidad anual del 8.80%. Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el valor del Dólar ha ido en aumento, lo que puede reflejar una mayor demanda por la moneda. En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría haber generado preocupaciones sobre la estabilidad económica. En general, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Dólar en el mercado. Para finalizar, es fundamental elegir casas de cambio autorizadas y reconocidas en México para realizar el intercambio de divisas. Estas instituciones suelen ofrecer tasas más competitivas y garantizan la seguridad de las transacciones. Además, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes lugares antes de realizar la operación, ya que esto puede marcar una gran diferencia en la cantidad de dinero que recibirás. Para finalizar, también es aconsejable evitar cambiar dinero en la calle o con personas desconocidas, ya que esto puede conllevar riesgos de fraude. Siempre es mejor realizar las transacciones en lugares seguros, como aeropuertos, bancos o casas de cambio oficiales. Asimismo, es recomendable llevar a cabo las operaciones durante el día y en áreas bien iluminadas para mayor seguridad. ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país. Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.