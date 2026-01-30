Durante el cierre de mercados de este viernes, 30 de enero de 2026, el dólar canadiense alcanzó los MXN 12.82, cifra que refleja una variación de la moneda del 1.18% en comparación con su costo en la sesión de apertura.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.84 pesos y un mínimo de 12.77 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado un aumento del 1.05%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -9.39% en su valor.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar canadiense ha mostrado una tendencia mixta, con fluctuaciones que indican tanto aumentos como descensos. a pesar de algunos días de estabilidad, la tendencia general parece ser a la baja, lo que podría reflejar factores económicos subyacentes que afectan su valor en el mercado.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar canadiense, con un 7.56%, es menor que la volatilidad anual del 8.47%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este crecimiento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda.

Este aumento en la cotización podría estar relacionado con factores económicos favorables, como un incremento en los precios de las materias primas o una mejora en los indicadores económicos del país. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para evaluar su sostenibilidad a largo plazo.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.6 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Dólar canadiense en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Asimismo, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.