En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del euro cerró a USD 0.8756 este martes, 30 de junio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una fluctuación del -0.31%.

La cotización del Euro registró un descenso semanal de -0.36% y, en el último año, un aumento de 2.10%, lo que sugiere una leve corrección reciente dentro de una tendencia positiva.

Conoce la cotización de este viernes, 9 de enero de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un valor de 4.03%, es menor que la volatilidad anual de 5.83%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro hoy presenta una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha tenido un incremento en su valor, mostrando una recuperación frente a otras divisas.

En los días anteriores, la tendencia también era favorable, aunque con fluctuaciones menores. La estabilidad en el crecimiento del Euro sugiere una confianza creciente en la economía de la zona euro.

Esta tendencia positiva podría estar impulsada por factores como el aumento de la actividad económica y las decisiones de política monetaria del Banco Central Europeo.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 30 de junio de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar euro a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.