En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del peso mexicano cerró a USD 17.4947 este martes, 30 de junio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una fluctuación del 0.13%.

En la última semana, la cotización del peso mexicano retrocedió -0.35% y en el último año acumuló una variación de -6.73%, lo que indica una tendencia bajista.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 7.82%, superando la volatilidad anual del 7.58%, lo que indica que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones.

La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a cero, indicando un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Este crecimiento sugiere una posible recuperación económica o una mayor estabilidad en el mercado.

En contraste, si el dato de 1 fuera negativo, indicaríamos una tendencia a la baja en la cotización del Peso, lo que podría generar preocupaciones sobre la salud económica del país. Es fundamental seguir analizando estos movimientos para entender mejor el comportamiento de la moneda.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 30 de junio de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar peso mexicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.