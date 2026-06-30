Al cierre de mercados de este martes, 30 de junio de 2026 en Estados Unidos, el peso dominicano cotizó a USD 59.19. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 1.86%.

En la última semana, el peso dominicano subió 2.15%, mientras que en el último año retrocedió -4.02%, señalando una mejora reciente tras un desempeño anual negativo.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana, con un 21.54%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 11.40%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Peso dominicano muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 igual a 2, lo que indica un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Esta alza sugiere una mayor estabilidad económica y confianza en la moneda local.

La tendencia a la alza se ha mantenido durante los últimos días, evidenciando un comportamiento favorable que podría atraer más inversiones y mejorar la percepción del peso en el mercado internacional.

En resumen, la tendencia positiva del Peso dominicano en los últimos días refleja un optimismo moderado en la economía local.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 30 de junio de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.