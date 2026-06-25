Durante el cierre de mercados de este jueves, 25 de junio de 2026, el dólar canadiense alcanzó los MXN 12.33, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.22% en comparación con su costo en la sesión de apertura.

En el mercado del Dólar canadiense, la cotización avanzó 0.69% en la última semana, mientras que en el último año la variación fue de -7.38%, lo que sugiere un leve repunte reciente dentro de una tendencia anual aún negativa.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar canadiense mostró alta volatilidad: 5 alzas y 5 caídas, sin jornadas estables, con alternancias frecuentes y una breve racha alcista hacia el final, cerrando prácticamente sin variación neta.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 5.28%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual ha sido del 7.40%.

En el día 1, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que el dato -1 es positivo. Esto indica que la moneda ha incrementado su valor en comparación con los días anteriores, lo que podría reflejar un aumento en la confianza económica o una mejora en las exportaciones.

En contraste, si el dato -1 fuera negativo, la tendencia sería a la baja, sugiriendo una depreciación de la moneda frente a las divisas extranjeras. La estabilidad se observaría con un -1 igual a cero, lo que indicaría que la cotización se mantiene sin cambios significativos.

Esta tendencia positiva del Dólar canadiense puede ser un signo de recuperación económica o un ajuste favorable en el mercado de divisas.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 MXN.

¿Dónde comprar Dólar canadiense en México?

En México, aquellos individuos interesados en obtener o vender esa Dólar canadiense podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Dólar canadiense por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es conveniente consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán cambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.