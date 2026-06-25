Este jueves, 25 de junio de 2026, la cotización deleuro llegó a 19.903 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0.34%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.03 pesos y un mínimo de 19.99 pesos.

En la última semana, la cotización del euro subió 0.10%, mientras que en el último año cayó -8.38%, lo que sugiere una tendencia anual negativa pese al ligero repunte reciente.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, la cotización del euro mostró predominio bajista (6 retrocesos y 4 avances), con una racha intermedia de caídas y un final irregular, señal de ligera presión vendedora.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro ha sido del 4.98%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 5.65%.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva, con un dato de -1 en 1. Esto implica que, en comparación con los días anteriores, el valor de la moneda ha experimentado un incremento constante, lo que sugiere una recuperación en su fuerza frente a otras divisas.

En contraste, si hubiéramos tenido un dato de -1 negativo, habría indicado que la cotización del Euro está en descenso, lo que podría afectar la confianza en la economía europea. En resumen, la actual tendencia positiva del Euro es un signo alentador para los mercados financieros.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.8 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Euro en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden adquirir hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único condición que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Por otra parte, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.