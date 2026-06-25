El presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, y los presidentes de la Comisión Europea (CE) y el Consejo Europeo, Ursula von der Leyen y António Costa, respectivamente, acordaron este martes reforzar la alianza entre ambas partes, con medidas concretas como la firma de un contrato para Airbus de más de 7.000 millones de euros.

En una cumbre celebrada hoy en Bruselas, los líderes calificaron esta visita como una “firme señal del crecimiento de la Asociación Estratégica entre la Unión Europea y Kazajistán”, firmada en 2015, según informó la CE en un comunicado.

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Los presidentes destacaron el papel de la UE como “principal socio comercial y de inversión” de Kazajistán y apostaron por promover los intercambios en sectores estratégicos bajo la estrategia Global Gateway de la UE para Asia Central, en concreto en áreas como las materias primas, la energía, el transporte y las nuevas tecnologías.

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Durante el encuentro se firmó el Acuerdo Horizontal de Aviación, que permitirá ampliar las conexiones aéreas entre la UE y Kazajistán, que actualmente se concentran en Astaná y Almaty.

Además, se confirmó el acuerdo entre Air Astana y Airbus para proveer de 50 aeronaves A320neo y A321neo por valor de 7.145 millones de euros, “un ejemplo tangible de la profundización de la cooperación entre la UE y Kazajistán en aviación, innovación, conectividad e inversiones del sector privado”, según la nota.

BRUSELAS, 23/06/2026.- El embajador de Kazajistán en Bruselas, Roman Vassilenko, durante la entrevista que concede a la Agencia EFE. Fuente: EFE Olatz Castrillo

En el ámbito energético y de recursos, ambas partes se comprometieron a avanzar en la Hoja de Ruta de la Asociación Estratégica UE-Kazajistán sobre las cadenas de suministro de materias primas, baterías e hidrógeno renovable, en un momento en que la UE busca diversificar sus proveedores de todos estos bienes y sus componentes.

La UE, además, reconoce a Kazajistán como un proveedor clave de petróleo -es su tercer mayor exportador- y de uranio, y muestra su voluntad de “explorar una mayor cooperación en energía renovable y nuclear civil”.

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En el plano político, las instituciones europeas “reconocieron” la agenda de modernización interna de Astaná, destacando la adopción de la nueva Constitución, aprobada en referéndum el pasado mes de marzo con el 87 % de los votos y que entrará en vigor oficialmente el próximo 1 de julio.

GDANSK (Poland), 25/06/2026.- European Commission President Ursula von der Leyen at the Artus Court during the Ukraine Recovery Conference 2026 in Gdansk, Poland, 25 June 2026. The Ukraine Recovery Conference, co-hosted by Poland and Ukraine, takes place on 25 and 26 June 2026. (Polonia, Ucrania) EFE/EPA/ADAM WARZAWA POLAND OUT Fuente: EPA/PAP ADAM WARZAWA

Los líderes también reafirmaron su “compromiso compartido por la paz, la seguridad y la estabilidad”, así como con “la soberanía, integridad territorial y resolución pacífica de conflictos bajo la Carta de las Naciones Unidas”.

También subrayaron la importancia de un “multilateralismo efectivo” con núcleo en Naciones Unidas y respaldaron el “fortalecimiento del régimen global de desarme y no proliferación”, según la CE.

El comunicado de la Comisión no recoge que durante la cumbre se hablara de la guerra en Ucrania ni de las sanciones de la UE contra Moscú, a las que no se ha sumado Kazajistán, aunque Astaná sí colabora para garantizar que su territorio no sea utilizado para evadir esas medidas de presión.

Fuente: EFE