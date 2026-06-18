En la apertura de mercados de este jueves, 18 de junio de 2026 en Estados Unidos, del Euro mantiene una cotización de 0.87 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.82%.

La cotización del Euro mostró un avance moderado: en la última semana subió 0.52% y en el último año acumuló 1.87%, indicando una tendencia alcista estable.

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Conocé la cotización de este viernes, 8 de mayo de 2026.

La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro ha sido del 6.12%, superando su volatilidad anual del 6.02%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva con un dato de 1 igual a +2, lo que indica un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Esta tendencia ha sido sostenida en los últimos días, lo que genera optimismo entre los inversionistas.

Sin embargo, es importante mantener un seguimiento constante, ya que cualquier cambio en el contexto económico podría afectar esta tendencia. Analizando los últimos movimientos, parece que el Euro podría continuar fortaleciéndose si se mantienen las condiciones actuales.

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¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar euro por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir Euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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La cotización actual del dólar en Argentina (foto: Pexels).

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