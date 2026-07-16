La cotizaciónde la Libra esterlina este jueves 16 de julio en Estados Unidos es de 0.74 USD. Dicho costo presenta una variación del 0.01% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, la cotización de la libra esterlina cayó -96.53% y en el último año acumuló un descenso de -8.12%, indicando una tendencia bajista.

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La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 7.34%, es mayor que la volatilidad anual del 6.15%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización de la moneda Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva con un dato de 1. Esto indica que en los días consecutivos recientes, el valor de la moneda ha ido en aumento, lo que refleja un interés creciente en la divisa británica.

Comparado con la tendencia de los días anteriores, este incremento puede asociarse a factores económicos favorables o la estabilidad política del Reino Unido. Se observa que la tendencia positiva podría ser un indicativo de confianza en la economía británica, lo cual es vital para futuros movimientos en el mercado.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar libra esterlina en Estados Unidos?

Para cambiar Libra esterlina a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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Consejos para cambiar o comprar libra esterlina en USA