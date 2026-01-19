Durante el cierre de mercados de este lunes, 19 de enero de 2026, el dólar alcanzó los MXN 17.58, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.3% en comparación con su costo en la sesión de apertura.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -1.98%, mientras que en el último año su variación ha sido del -13.42%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con un aumento moderado en un par de ocasiones y una estabilidad en algunos momentos. esta dinámica sugiere una posible consolidación del valor, aunque la predominancia de las caídas podría indicar una presión a la baja en el mercado.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana ha sido del 3.67%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.96%.

Hoy, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva, ya que el dato de 7 días consecutivos indica un aumento en su valor. Este comportamiento sugiere que la moneda ha ganado fuerza en el mercado en comparación con los días anteriores.

La tendencia a la alza del Dólar puede ser un reflejo de factores económicos favorables, como un aumento en la demanda o una mejora en la confianza del mercado. Sin embargo, es importante monitorear esta situación para evaluar su sostenibilidad a largo plazo.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.6 MXN.

¿Dónde comprar Dólar en México?

En México, aquellos individuos interesados en conseguir o vender esa Dólar podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Dólar por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán cambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.