La cotizaciónde la Libra esterlina este jueves 2 de julio en Estados Unidos es de 0.75 USD. Dicho costo presenta una variación del -0.31% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, la cotización de la libra esterlina retrocedió un -0.84%, mientras que en el último año avanzó un 1.60%, sugiriendo una corrección reciente dentro de una tendencia anual positiva.

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Conocé la cotización de este jueves, 2 de julio de 2026.

La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina ha sido del 2.47%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual se sitúa en el 6.09%.

La cotización de la Libra esterlina ha mostrado una tendencia positiva en los últimos cuatro días, registrando un aumento continuo en su valor. Este comportamiento sugiere que la moneda ha recuperado confianza entre los inversores, impulsada por factores económicos favorables.

En comparación con los días anteriores, la estabilidad y mejora en la cotización refleja una recuperación en el mercado. A medida que la tendencia se mantiene, es probable que se genere un ambiente positivo para futuras transacciones y decisiones económicas.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar libra esterlina a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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La cotización actual del dólar en Argentina (foto: Pexels).

Recomendaciones para cambiar libra esterlina en Estados Unidos