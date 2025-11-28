Durante el cierre de mercados de este viernes, 28 de noviembre de 2025, el euro alcanzó los MXN 21.23, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.2% en comparación con su costo en la sesión de apertura.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 21.3 pesos y un mínimo de 21.26 pesos.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un leve aumento del 0.17%, mientras que en el último año ha mostrado una disminución del -1.06% en su valor. Estos cambios reflejan la volatilidad del mercado y las condiciones económicas actuales.

Fuente: narrativas-mx

En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del euro mostró una tendencia mayormente alcista, con un aumento significativo al inicio, seguido de algunas caídas. sin embargo, a pesar de las fluctuaciones, se mantuvo relativamente estable en ciertos momentos, lo que sugiere una resistencia en su valor. en general, la dinámica reciente indica un comportamiento variable pero con una inclinación positiva.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 3.52%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 9.83%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es un número positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el Euro ha experimentado un aumento en su valor, lo que puede ser un signo de confianza en la economía europea.

En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría haber generado preocupaciones sobre la estabilidad económica. Sin embargo, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Euro en el mercado.

Este aumento en la cotización del Euro podría estar relacionado con factores económicos favorables en la zona euro, lo que podría atraer más inversiones y mejorar la percepción del Euro a nivel global.

Fuente: narrativas-mx

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 23.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 21 MXN.

¿Dónde comprar Euro en México?

En México, aquellos individuos interesados en obtener o vender esa Euro podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Euro por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es conveniente consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.