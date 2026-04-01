La cotización del euro alcanzó los MXN 20.67 en la sesión de cierre de mercados del miércoles, 1 de abril de 2026. Esta cifra refleja una variación del -0.54% en comparación con su precio al inicio de la jornada. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.76 pesos y un mínimo de 20.72 pesos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un leve aumento del 0.57%, mientras que en el último año ha mostrado una disminución del 5.61% en su valor. Estas variaciones reflejan las fluctuaciones del mercado y las condiciones económicas actuales. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con un ligero aumento en algunos momentos. a pesar de las fluctuaciones, la estabilidad fue escasa, lo que sugiere un periodo de incertidumbre en el mercado. La volatilidad económica de la última semana del Euro, que se sitúa en 7.20%, es menor que la volatilidad anual de 8.58%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, ya que el dato de 2 indica un aumento en su valor. Este crecimiento se ha mantenido durante los últimos dos días, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda europea. El análisis de esta tendencia revela que el Euro está ganando terreno frente a otras divisas, lo que podría ser un indicativo de una mayor confianza en la economía de la zona euro. Sin embargo, es importante seguir monitoreando los factores que podrían influir en su cotización en el futuro. En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.2 MXN. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán cambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria. Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.