El contexto internacional atraviesa un momento de alta tensión debido al conflicto en Oriente Medio. Lo que inició como una disputa regional evolucionó hacia una crisis con implicaciones energéticas globales, generando incertidumbre en los mercados y reavivando incluso antiguas predicciones como las de Baba Vanga. En medio del clima de incertidumbre, se viralizaron las predicciones de Baba Vanga, quien habría anticipado para 2026 una crisis global derivada de un conflicto en Oriente Medio. Sus seguidores vinculan el escenario actual con una posible “crisis económica global” provocada por la escasez de petróleo, lo que impactaría múltiples sectores, como producción de alimentos y agricultura; generación de energía; e industria y suministros médicos. Aunque sus predicciones sitúan un conflicto mayor hacia 2043, algunos interpretan los hechos actuales como el inicio de un periodo de inestabilidad prolongada. La guerra entre Estados Unidos e Israel comenzó el pasado 28 de febrero, cuando ambos países lanzaron una serie de bombardeos aéreos sorpresivos sobre distintas ciudades iraníes, en un contexto en el que aún se desarrollaban negociaciones diplomáticas entre Washington y Teherán. Como respuesta, Irán desplegó misiles y drones dirigidos contra territorio israelí y contra bases militares estadounidenses ubicadas en países como Baréin, Kuwait, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Jordania e Irak. Además, implementó un cierre parcial del estrecho de Ormuz. Por su parte, el último fin de semana el escenario se tensó aún más tras declaraciones opuestas entre Estados Unidos e Irán. El presidente americano aseguró haber entablado comunicación con autoridades iraníes e incluso mencionó un supuesto alto al fuego temporal de cinco días para abrir negociaciones. No obstante, desde Teherán rechazaron estas afirmaciones de forma contundente, negando cualquier tipo de diálogo. El intercambio ocurre en un contexto en el que países del Golfo advirtieron que Washington podría haber subestimado la postura de Irán frente a una posible escalada del conflicto. Uno de los puntos más sensibles de la crisis es el Estrecho de Ormuz, una ruta estratégica por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial. Ante amenazas de represalias por parte de Estados Unidos, Irán mantuvo firme su postura, elevando la preocupación internacional. Si el Estrecho de Ormuz permaneciera bloqueado, las consecuencias podrían ir más allá de una recesión, afectando la actividad industrial a nivel mundial. Por ahora, las negociaciones parecen estancadas y los mercados se mantienen atentos a cualquier movimiento de las principales potencias involucradas.