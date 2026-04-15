La cotización del euro en la sesión de apertura de mercados de este miércoles, 15 de abril de 2026 en México es de 20.33 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que la moneda bajó un -0.08% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.37 pesos y un mínimo de 20.37 pesos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una leve disminución del -0.06%, mientras que en el último año, su variación ha sido más significativa, con una caída del -6.91% en su valor. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con un ligero aumento en algunos momentos. A pesar de las fluctuaciones, la estabilidad fue escasa, lo que sugiere un periodo de incertidumbre en el mercado. En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.2 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 3.53%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 8.28%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Este comportamiento indica que los inversores tienen confianza en el Euro, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables en la zona euro. Sin embargo, es importante seguir monitoreando esta tendencia para evaluar su sostenibilidad a largo plazo. En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite llevar a cabo transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional. Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.