El euro presenta una cotización de 20.4 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este lunes, 20 de abril de 2026, cifras que revelan que la moneda subió un 0.22% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.42 pesos y un mínimo de 20.31 pesos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.27%, mientras que en el último año su variación ha sido de -7.70%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. La cotización del Euro en los últimos 10 días muestra una tendencia mayormente a la baja, con un total de seis días de descenso. Sin embargo, también se registraron cuatro días de aumento y estabilidad, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. Esta mezcla de movimientos indica que, a pesar de las caídas, hay momentos de recuperación que podrían influir en la percepción general de la moneda. En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.2 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 1.95%, es menor que la volatilidad anual del 8.25%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. En comparación con los días anteriores, el Euro ha experimentado un ligero aumento en su valor durante los últimos dos días consecutivos. Este incremento sugiere un fortalecimiento de la moneda europea, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía de la zona euro. Sin embargo, es importante seguir monitoreando esta tendencia para determinar su sostenibilidad a largo plazo. En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para actualizar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación. Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.