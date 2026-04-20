ElEuro y yuan cotiza a 8.014 CNY este lunes, 20 de abril de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una fluctuación de -0,27% en relación con el último día. En la última semana, la cotización del euro frente al yuan ha experimentado un cambio del 0.54%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -2.48%. Esto indica una ligera recuperación reciente, aunque a largo plazo ha habido una depreciación del euro frente al yuan. La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un fortalecimiento en su valor. Este aumento consecutivo sugiere un clima económico favorable que podría estar impulsando la demanda de la moneda. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia podría ser temporal y depender de factores externos que afecten el mercado. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá en el futuro cercano. La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 5.61%, es menor que la volatilidad anual del 7.93%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,9 CNY, según los últimos datos registrados.