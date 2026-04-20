El dólar canadiense presenta una cotización de 12.68 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este lunes, 20 de abril de 2026, cifras que revelan que la moneda subió un 0.09% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.69 pesos y un mínimo de 12.64 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado un cambio del 1.14%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -6.93% en su cotización. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense mostró una tendencia a la baja en 4 ocasiones, seguida de un aumento en 3 días y manteniéndose estable en 3 oportunidades. Esta fluctuación sugiere una cierta inestabilidad en el mercado, con un predominio de caídas que podría reflejar factores económicos subyacentes. En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 4.06%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual es del 8.34%. Hoy, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los últimos cinco días, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que la moneda ha ganado valor de manera constante, lo que puede ser un signo de confianza en la economía canadiense. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría haber generado preocupaciones sobre la estabilidad económica. Sin embargo, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Dólar canadiense en el mercado. Este aumento en la cotización podría estar relacionado con factores económicos favorables, como un crecimiento en las exportaciones o una política monetaria efectiva. Para finalizar, es fundamental elegir casas de cambio autorizadas y reconocidas en México para realizar el intercambio de divisas. Verificar que cuenten con las licencias necesarias y que estén ubicadas en zonas seguras puede ayudar a evitar fraudes. Además, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes lugares antes de realizar la transacción, ya que esto puede marcar una gran diferencia en la cantidad de dinero que recibirás. Para finalizar, siempre es aconsejable evitar cambiar dinero en la calle o con personas desconocidas, ya que esto puede ser riesgoso. Utilizar tarjetas de crédito o débito en lugar de llevar grandes cantidades de efectivo también es una opción más segura. Si decides retirar dinero en cajeros automáticos, asegúrate de que estén en lugares bien iluminados y vigilados y siempre cubre el teclado al ingresar tu PIN. ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país. Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.