En la apertura de mercados de este viernes, 4 de septiembre de 2026 en Estados Unidos, de la Libra esterlina mantiene una cotización de 0.74 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.15%.

La cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia bajista: en la última semana registró -4.06% y en el último año -303.39%.

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La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina fue del 3.05%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 5.89%.

La cotización de la Libra esterlina ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor. Este comportamiento favorable refleja un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que es un indicador de confianza en la economía británica.

Sin embargo, en el segundo día consecutivo, la tendencia parece haberse estabilizado, sugiriendo que los inversores están adoptando una postura cautelosa tras el reciente repunte. Este equilibrio puede ser un signo de espera ante eventos económicos clave que podrían afectar la cotización en el futuro.

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¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar libra esterlina por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar o comprar libra esterlina en USA

para finalizar, compara tasas y comisiones entre bancos, cooperativas de crédito y servicios en línea en EE. UU.; evita cambiar en aeropuertos, usa cajeros de tu red o tarjetas sin comisiones por transacciones internacionales y consulta el tipo de cambio en tiempo real antes de convertir montos grandes.