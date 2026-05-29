El dólar canadiense cotiza a 12.56 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este viernes, 29 de mayo de 2026.Esta cifra muestra que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.03%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.57 pesos y un mínimo de 12.56 pesos.

En la última semana, el dólar canadiense subió 0.38%, mientras que en el último año cayó 7.45%, mostrando un repunte reciente pero una tendencia anual bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Dólar canadiense mostró un avance inicial, luego cinco jornadas de caída y después cuatro de recuperación, cerrando el periodo con impulso alcista pese a la volatilidad observada.

En los últimos doce meses, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 2.29%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año comparado con una volatilidad anual del 7.54%.

La cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Los datos indican que ha aumentado de valor en comparación con los cuatro días anteriores, reflejando un cambio favorable en el mercado.

Este incremento puede ofrecer oportunidades para inversionistas y comerciantes, sugiriendo un fortalecimiento de la moneda en el corto plazo. Sin embargo, se debe monitorear cómo evolucionará esta tendencia en los próximos días.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar canadiense en México de forma segura?

para finalizar, realiza el cambio solo en bancos y casas de cambio autorizadas; verifica su registro, lleva identificación vigente, compara el tipo de cambio y todas las comisiones antes de entregar efectivo y pide el monto neto a recibir por escrito. Consulta el tipo de cambio referencial de Banxico para tener una base, desconfía de tasas “demasiado buenas” o de operadores que presionan y evita cambiar en la calle o con intermediarios.

para finalizar, prioriza operaciones en sucursales concurridas o cajeros ubicados dentro de bancos, de día y rechaza la conversión dinámica de divisa si te la ofrecen en terminales o cajeros. Cuenta el dinero en ventanilla de forma discreta, verifica los elementos de seguridad de los billetes, guarda el comprobante, divide el efectivo en distintos lugares y no exhibas grandes sumas al salir.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.