El dólar canadiense cotiza a 12.8 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este lunes, 2 de febrero de 2026.Esta cifra evidencia que la moneda bajó un -0.42% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.85 pesos y un mínimo de 12.82 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado un cambio de 1.36%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -9.56% en su cotización.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense mostró una tendencia mayormente alcista, con un aumento significativo en varios días, aunque también experimentó algunas caídas. A pesar de las fluctuaciones, la tendencia general sugiere un fortalecimiento del Dólar canadiense en el periodo analizado.

En los últimos doce meses, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 13.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.6 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 8.34%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en comparación con la volatilidad anual del 8.28%.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con su rendimiento en días pasados.

La tendencia se mantiene en alza, lo que sugiere un fortalecimiento del Dólar canadiense en el mercado. Este comportamiento podría estar influenciado por factores económicos favorables en Canadá.

El análisis de esta tendencia sugiere que el Dólar canadiense podría seguir apreciándose si las condiciones económicas continúan siendo favorables.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar canadiense en México de forma segura?

Para finalizar, es fundamental elegir casas de cambio autorizadas y reconocidas en México para realizar el intercambio de divisas. Estas instituciones suelen ofrecer tasas más competitivas y garantizan la seguridad de las transacciones. Además, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes lugares antes de realizar la operación, ya que esto puede marcar una gran diferencia en la cantidad de dinero que recibirás.

Para finalizar, también es aconsejable evitar cambiar dinero en la calle o con personas desconocidas, ya que esto puede conllevar riesgos de fraude. Siempre es mejor realizar las transacciones en lugares seguros, como aeropuertos, bancos o casas de cambio oficiales. Asimismo, es recomendable llevar a cabo las operaciones durante el día y en áreas bien iluminadas para mayor seguridad.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.