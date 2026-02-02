Rememorar los episodios históricos son una forma de mantenerlos vivos a pesar del paso del tiempo. Por ese motivo, es primordial conocer cuáles han sido los hechos que dejaron una huella en el calendario el 2 de febrero .

Estas son las efemérides del 2 de febrero

1882: Nace en Dublín (Irlanda) el escritor, reconocido mundialmente como uno de los más importantes e influyentes del siglo XX, James Joyce que será aclamado por su obra cumbre "Ulises".

(Hace 144 años)

1208: Nace en Montpellier (Francia), Jaime I el Conquistador, rey de Aragón de 1213 a 1276 y uno de los más importantes personajes de la Guerra de Reconquista española, artífice de la incorporación de los reinos de Mallorca y Valencia, hasta entonces en poder de los musulmanes de al-Andalus, a los dominios de su Corona de Aragón.

(Hace 818 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

1979: En la ciudad de Nueva York (EE.UU.) muere el líder del grupo de Punk británico Sid Vicius, como consecuencia de una sobredósis de droga.

(Hace 47 años)

1970: Fallece en Gales, Reino Unido, el matématico, pacifista y escritor británico Bertrand Russell, premio Nobel de Literatura en 1950 por su pensamiento e ideales humanitarios.

(Hace 56 años)

1907: Muere en San Petersburgo, Rusia, Dmitri Ivánovich Mendeléyev, químico ruso, creador en 1869 de una nueva y definitiva Tabla periódica de los elementos. Clasificó y recolocó varios elementos químicos teniendo en cuenta el valor creciente de sus masas atómicas agrupándolos en filas y columnas para que todos los elementos de una misma columna presentaran un comportamiento semejante a la vez que reservó espacios en blanco para añadir elementos aún no descubiertos y predijo las propiedades de esos elementos aún por descubrir. Con esta nueva versión de Mendeléyev se abrió el camino a los grandes avances experimentados por la química en el siglo XX.

(Hace 119 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride más importante de este lunes

El evento más importante es el nacimiento de James Joyce en 1882, ya que su obra "Ulises" es considerada una de las más influyentes del siglo XX, marcando un hito en la literatura moderna.