Durante el cierre de mercados de este viernes, 28 de noviembre de 2025, el dólar alcanzó los MXN 18.29, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.34% en comparación con su precio en la sesión de apertura.

Fuente: narrativas-mx

En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar ha mostrado una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de varias caídas. a pesar de algunas fluctuaciones, el valor se ha mantenido relativamente estable en ciertos momentos, lo que sugiere una cierta incertidumbre en el mercado. en general, la tendencia parece indicar una presión a la baja en el valor del dólar.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar, con un 5.41%, es menor que la volatilidad anual del 9.69%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ido en aumento en comparación con los días pasados.

La tendencia se mantiene estable, ya que el dato de -1 es igual a 0, lo que sugiere que no ha habido cambios significativos en la cotización en el corto plazo.

Este comportamiento sugiere que el mercado está reaccionando favorablemente a factores económicos recientes, lo que podría influir en la confianza de los inversores.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 20.9 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 18.3 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Dólar en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden adquirir hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Por otro lado, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.