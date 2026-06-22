La cotizacióndel Euro este lunes 22 de junio en Estados Unidos es de 0.87 USD. Dicho costo presenta una variación del 0.07% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, la cotización del Euro subió 1.19% y en el último año acumuló una variación de 1.59%, reflejando una tendencia ligeramente alcista.

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La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro se ha situado en 5.59%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año comparado con la volatilidad anual de 6.02%.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva con un dato de 1 igual a +2, lo que indica un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Esta tendencia ha sido sostenida en los últimos días, lo que genera optimismo entre los inversionistas.

Sin embargo, es importante mantener un seguimiento constante, ya que cualquier cambio en el contexto económico podría afectar esta tendencia. Analizando los últimos movimientos, parece que el Euro podría continuar fortaleciéndose si se mantienen las condiciones actuales.

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Conocé la cotización de este lunes, 22 de junio de 2026.

¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar euro a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Fuente: narrativas-us

Recomendaciones para cambiar o comprar euro en USA

para finalizar, compara tipos de cambio y comisiones, evita casas de cambio en aeropuertos, usa cajeros de tu red o tarjetas sin recargo por transacciones extranjeras, rechaza la conversión dinámica y lleva solo el efectivo necesario en Estados Unidos.