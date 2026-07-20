En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización deleuro este lunes, 20 de julio de 2026 cerró a 3715.22 pesos colombianos. Esta cifra refleja una fluctuación del-0,29% en contraste con el precio de apertura.

En la última semana, el euro subió 3.75%, pero en el último año registra una variación de -17.46%, por lo que, aunque hay un repunte reciente, la tendencia anual sigue siendo negativa.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos 10 días, el Euro registró un sesgo bajista: 6 jornadas de descenso y 4 de avance, con tres caídas consecutivas a mitad del periodo y un cierre en retroceso tras alternancias finales.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere que el valor de la moneda ha experimentado un crecimiento en comparación con los días anteriores, lo que podría indicar una mayor confianza en la economía europea.

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.29%.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

El costo de comprar 100 euros en Colombia, considerando un valor por unidad de 3715.22 pesos colombianos, es de 371,522.00 pesos colombianos; 200 euros cuestan 743,044.00 pesos colombianos y 500 euros cuestan 1,857,610.00 pesos colombianos.