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Este lunes, 20 de julio de 2026, la cotización delreal llegó a 639.27527 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,3%.
En la última semana, la cotización del Real cayó -0.41% y en el último año acumuló un descenso de -10.76%, señalando una tendencia bajista.
Los cambios que presentó el real durante los últimos días
En los últimos 10 días, el Real tuvo 2 jornadas estables, 3 caídas y 5 alzas, con sesgo alcista: inicio plano, descensos tempranos, recuperación, un tropiezo intermedio, nueva estabilidad y cierre con dos avances seguidos.
La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 10.34%, es menor que la volatilidad anual del 15.33%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.
La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva respecto a los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y un posible fortalecimiento de la moneda en el futuro cercano.
¿Cuánto sale comprar 100 reales?
Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia pagarán 63927.5276593236 pesos colombianos; 200 reales costarán 127855.0553186472 pesos y 500 reales costarán 319637.638296618 pesos.