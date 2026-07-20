Este lunes, 20 de julio de 2026, la cotización delreal llegó a 639.27527 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,3%.

En la última semana, la cotización del Real cayó -0.41% y en el último año acumuló un descenso de -10.76%, señalando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Los cambios que presentó el real durante los últimos días

En los últimos 10 días, el Real tuvo 2 jornadas estables, 3 caídas y 5 alzas, con sesgo alcista: inicio plano, descensos tempranos, recuperación, un tropiezo intermedio, nueva estabilidad y cierre con dos avances seguidos.

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 10.34%, es menor que la volatilidad anual del 15.33%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva respecto a los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y un posible fortalecimiento de la moneda en el futuro cercano.

¿Cuánto sale comprar 100 reales?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia pagarán 63927.5276593236 pesos colombianos; 200 reales costarán 127855.0553186472 pesos y 500 reales costarán 319637.638296618 pesos.