El dólar cotiza a 17.33 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este viernes, 29 de mayo de 2026.Esta cifra muestra que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.09%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.33 pesos y un mínimo de 17.3 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar subió 1.73%, mientras que en el último año cayó -7.54%, indicando un repunte reciente dentro de una tendencia anual a la baja.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el dólar osciló sin tendencia clara: cinco subas y cinco bajas, con un breve repunte cerca del final y cierre al alza.

El Dólar ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un importe máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 3.58%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.59%.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el valor de la moneda ha aumentado, generando un ambiente de confianza entre los inversionistas.

Sin embargo, es importante observar si esta tendencia se mantiene en los próximos días para determinar su sostenibilidad. Cualquier cambio en los factores económicos podría alterar esta dirección.

En resumen, la tendencia actual sugiere un crecimiento en la cotización del Dólar, pero se requiere de un análisis continuo para prever posibles fluctuaciones.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar en México de forma segura?

para finalizar, realiza el cambio solo en bancos y casas de cambio autorizadas; verifica su registro, lleva identificación vigente, compara el tipo de cambio y todas las comisiones antes de entregar efectivo y pide el monto neto a recibir por escrito. Consulta el tipo de cambio referencial de Banxico para tener una base, desconfía de tasas “demasiado buenas” o de operadores que presionan y evita cambiar en la calle o con intermediarios.

para finalizar, prioriza operaciones en sucursales concurridas o cajeros ubicados dentro de bancos, de día y rechaza la conversión dinámica de divisa si te la ofrecen en terminales o cajeros. Cuenta el dinero en ventanilla de forma discreta, verifica los elementos de seguridad de los billetes, guarda el comprobante, divide el efectivo en distintos lugares y no exhibas grandes sumas al salir.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite efectuar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.