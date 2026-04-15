El dólar presenta una cotización de 17.25 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este miércoles, 15 de abril de 2026, cifras que revelan que la moneda bajó un -0.09% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.27 pesos y un mínimo de 17.26 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -1.16%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -11.50%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia a la baja, con un aumento inicial seguido de una serie de descensos. Esta fluctuación sugiere una inestabilidad en el mercado, donde la mayoría de los días se registraron caídas significativas, lo que podría reflejar factores económicos que afectan la confianza en la moneda. En los últimos doce meses, el Dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 7.70%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.86%. Hoy, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, ya que el dato de 2 indica un aumento en su valor. Esto sugiere que la moneda ha ganado fuerza en el mercado en los últimos días. La tendencia a la alza del Dólar puede ser un reflejo de factores económicos favorables, como un aumento en la demanda o una mejora en la confianza del mercado. Sin embargo, es importante monitorear esta situación para evaluar su sostenibilidad a largo plazo. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última opción ofrece la posibilidad de adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite llevar a cabo transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional. Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.