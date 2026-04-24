En la sesión de apertura de este viernes, 24 de abril de 2026,del Peso colombiano cotiza a 3,560.03 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.36% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del peso colombiano retrocedió 1,19% y en el último año cayó 11,48%, reflejando una tendencia bajista. Alsea alista el menú de 2026: busca 4,000 MDP en la BMV para fortalecer a Starbucks, Domino’s y Burger King La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 6.66%, lo que es menor al 14.14% de su volatilidad anual, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en relación con las divisas extranjeras. Este comportamiento se ha mantenido durante los últimos dos días, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda. Este incremento en la cotización puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía local, así como de factores externos que favorecen al Peso colombiano en el mercado internacional. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para evaluar su sostenibilidad a largo plazo. Alsea alista el menú de 2026: busca 4,000 MDP en la BMV para fortalecer a Starbucks, Domino’s y Burger King Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente. Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para cambiar Peso colombiano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. Impuestos pegan a la utilidad de la dueña de FUD