La cotización del euro en la sesión de apertura de mercados de este jueves, 5 de febrero de 2026 en México es de 20.46 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que la moneda subió un 0.44% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.5 pesos y un mínimo de 20.44 pesos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.47%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -9.71%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente alcista, con un aumento en varias ocasiones, aunque también experimentó algunas caídas. A pesar de las fluctuaciones, la estabilidad se mantuvo en ciertos momentos, lo que sugiere un comportamiento variable pero con un predominio de incrementos en su valor. Durante los doce meses pasados, el Euro ha alcanzado un valor máximo de 21.1 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 20.4 pesos mexicanos, según los datos más recientes. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 8.51%, indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, donde la volatilidad anual ha sido del 9.21%. Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 igual a 2, lo que indica que ha estado en ascenso durante los últimos días. Este aumento en el valor del Euro sugiere un fortalecimiento frente a otras monedas, lo que puede ser un indicativo de confianza en la economía europea. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría haber generado preocupaciones sobre la estabilidad económica. Sin embargo, la tendencia actual sugiere un panorama optimista para el Euro en el corto plazo. En resumen, la tendencia positiva del Euro refleja un contexto favorable en el mercado financiero europeo. En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para actualizar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación. Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.