El dólar canadiense cotiza a 12.66 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este jueves, 5 de febrero de 2026.Esta cifra muestra que la moneda subió un 0.20% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.71 pesos y un mínimo de 12.67 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado una disminución del -1.24%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -10.53%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense mostró una tendencia mayormente alcista, con un aumento significativo en cuatro ocasiones. Sin embargo, también se registraron dos descensos, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. En general, la estabilidad se mantuvo en un par de días, lo que indica que, a pesar de las fluctuaciones, el Dólar canadiense ha tenido un desempeño relativamente positivo en este período. Durante los doce meses pasados, el Dólar canadiense ha alcanzado un valor máximo de 13.1 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 12.6 pesos mexicanos, según los datos más recientes. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 7.18%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.20%. Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor y se ha fortalecido frente a otras divisas. En los días anteriores, la tendencia había sido variable, pero el cambio reciente sugiere un aumento en la confianza del mercado hacia el Dólar canadiense. Este comportamiento podría estar influenciado por factores económicos favorables en Canadá. El análisis de esta tendencia sugiere que el Dólar canadiense podría continuar fortaleciéndose si se mantienen las condiciones económicas actuales. En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para actualizar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación. Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.