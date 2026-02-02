El dólar cotiza a 17.44 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este lunes, 2 de febrero de 2026.Esta cifra evidencia que la moneda bajó un -0.12% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.57 pesos y un mínimo de 17.45 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio del 0.53%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del 15.09%.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con un aumento moderado en algunos momentos. A pesar de las fluctuaciones, la estabilidad se ha mantenido en ciertos puntos, lo que sugiere un comportamiento variable pero controlado en el mercado.

El Dólar ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un importe máximo de 18 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 12.49%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en comparación con la volatilidad anual del 8.86%.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el valor del Dólar ha ido en aumento, lo que puede reflejar una mayor demanda por la moneda.

En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría haber generado preocupaciones sobre la estabilidad económica. En general, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Dólar en el mercado.

¿Dónde comprar dólar en México de forma segura?

Para finalizar, es fundamental elegir casas de cambio autorizadas y reconocidas en México para realizar el intercambio de divisas. Estas instituciones suelen ofrecer tasas más competitivas y garantizan la seguridad de las transacciones. Además, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes lugares antes de realizar la operación, ya que esto puede marcar una gran diferencia en la cantidad de dinero que recibirás.

Para finalizar, también es aconsejable evitar cambiar dinero en la calle o con personas desconocidas, ya que esto puede conllevar riesgos de fraude. Siempre es mejor realizar las transacciones en lugares seguros, como aeropuertos, bancos o casas de cambio oficiales. Asimismo, es recomendable llevar a cabo las operaciones durante el día y en áreas bien iluminadas para mayor seguridad.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".