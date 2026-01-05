Los especuladores del peso mexicano en el mercado de futuros de Chicago incrementaron sus apuestas por la apreciación de la divisa, llevándolas a niveles máximos, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Al cierre de la semana del 23 de diciembre, las posiciones netas especulativas no comerciales del peso en el CME totalizaron 101,176 contratos, impulsadas por un aumento en las posiciones largas hasta 164,985 contratos. El nivel se ubicó por encima de lo observado en 2024, aunque aún por debajo del promedio de los últimos cinco años.

Las cifras corresponden al periodo del 17 al 23 de diciembre, lapso en el que el tipo de cambio registró una apreciación de 0.60%, según datos de Bloomberg.

Para Gerardo Ferreira, FX Risk Manager en Amius, el movimiento refleja que el mercado ya anticipaba un rebote de la divisa. “De ahí el incremento en la posición larga, de casi 14,000 contratos”, explicó en entrevista con El Cronista.

El especialista señaló que la ausencia de datos económicos relevantes, sumada a la debilidad del índice dólar, evitó una depreciación del peso en el corto plazo. Bajo este escenario, estimó que las posiciones netas largas podrían continuar al alza.

El reporte, publicado el 2 de enero, muestra que el aumento en las posiciones largas también respondió a una reducción de 7,526 contratos netos cortos, es decir, apuestas a favor de la depreciación de la moneda mexicana.

“El mercado está comenzando a descontar un cambio de tendencia en la cotización del peso”, señaló Ferreira. De acuerdo con el analista, este ajuste estará influenciado por la política monetaria del Banco de México y de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

“Ya vimos que el Banco de México puso pausa a los recortes, mientras que la Fed aún tiene espacio para continuar. A esto se suman factores macroeconómicos que podrían fortalecer al dólar como moneda”, explicó.

El peso mexicano cerró 2025 con una apreciación de 13.52% frente al dólar, su mejor desempeño desde que el régimen cambiario pasó a un esquema de libre flotación, de acuerdo con cifras de Bloomberg.

El segundo mejor resultado se registró en 2023, cuando la divisa avanzó 12.96%, seguido de 2010, con una apreciación de 5.74%.

Hacia adelante, analistas de Banco Base prevén que durante el primer trimestre de 2026 el tipo de cambio alcance niveles cercanos a 17.60 pesos por dólar, ante una mayor inyección de liquidez por parte de la Fed, orientada a asegurar el adecuado funcionamiento de la política monetaria.