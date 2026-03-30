La Asociación Mexicana de Internet, A.C. (AIMX) advierte la existencia de riesgos regulatorios en la redacción actual de la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley Federal del Trabajo en materia de Inteligencia Artificial (IA). Según la asociación de aprobarse así se podrían generar efectos no previstos sobre el desarrollo tecnológico, la innovación digital y la certeza jurídica en el país. La reforma propuesta busca proteger a los creadores humanos, actores de doblaje y locutores frente a la clonación de voces y uso de imagen sin consentimiento por parte de la IA. La reforma de ley, que está en discusión, propone la obligatoriedad de remuneración justa y consentimiento expreso para el uso de sus herramientas artísticas únicas. Aunque la AIMX reconoce como legítimo y necesario fortalecer la protección de los derechos de las personas artistas, intérpretes o ejecutantes frente a los desafíos derivados del uso de tecnologías emergentes, particularmente la inteligencia artificial, considera que “el modelo de consentimiento previsto en la iniciativa, al exigir autorizaciones específicas, previas y potencialmente reiteradas para distintos usos de imagen y voz, podría resultar de difícil implementación en entornos digitales dinámicos y escalables”, expresó la asociación en un comunicado. Esto podría traducirse en cargas operativas significativas para la industria digital, especialmente en sectores como la producción audiovisual, la publicidad digital y las plataformas tecnológicas, lo cual podría resultar incompatible con el principio de proporcionalidad normativa. Para la AIMX esto resta competitividad a la industria, ya que no existe una diferenciación clara entre el uso indebido de estas herramientas de IA y el desarrollo o disponibilidad de estas, lo cual podría generar incentivos negativos para la innovación nacional. La regulación no debe limitar la competitividad digital del país. Según la AIMX, desde una perspectiva económica, distintos actores del ecosistema han señalado que una regulación como la que se está presentando podría incidir en la atracción de inversiones en industrias creativas y tecnológicas. En este contexto, la AIMX busca abrir espacios de diálogo con el Poder Legislativo para que permitan perfeccionar la iniciativa. La asociación busca la construcción de una regulación moderna, equilibrada y técnicamente sólida.