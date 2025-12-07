En el transcurso de este sábado, 6 de diciembre de 2025, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) anunció sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el movimiento telúrico se registró en Chiapas a las 03.03 horas y ha tenido una magnitud de 4.3 en la escala de Richter.

El centro de este fenómeno natural se reportó a 198 km al suroeste de Pijijiapan, con una profundidad de 17.5 kilómetros, latitud de 14.204° y una longitud de -94.25°, según la información preliminar publicada por las entidades.

¿Por qué tiembla tanto en México?

La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera.

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de que se han llevado a cabo intentos a nivel mundial, no se ha asegurado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica correcta.

Las recomendaciones para la población

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre las rutas de evacuación y tener a mano un kit de emergencia en caso de sismos. Es fundamental practicar simulacros y conocer cómo protegerse durante un temblor, cubriéndose bajo muebles resistentes y alejándose de ventanas. La prevención y la preparación son clave para garantizar la seguridad de todos.