El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) anunció este domingo, 1 de marzo de 2026 sobre un nuevo temblor de magnitud 4.2 en la escala de Richter ocasionado en Guerrero a las 07.13 horas. Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 19 km al oeste de San Marcos, con una profundidad de 5.1 kilómetros, latitud de 16.767° y una longitud de -99.565°. La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera. A pesar de que se han llevado a cabo trabajos a nivel mundial, no se ha certificado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica pertinente. En caso de sismos, es fundamental mantener la calma y buscar refugio en un lugar seguro. Aléjate de ventanas, objetos que puedan caer y busca resguardo bajo una mesa o en un rincón interior. Si te encuentras en la calle, dirígete a un área abierta lejos de edificios y postes eléctricos. Después del temblor, verifica si hay heridos y proporciona ayuda si es seguro hacerlo. Mantente informado a través de la radio o el teléfono móvil y sigue las instrucciones de las autoridades locales. Evita el uso innecesario del teléfono para no saturar las líneas de emergencia.