En el transcurso de este miércoles, 3 de diciembre de 2025, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) notificó sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el movimiento telúrico se registró en Colima a las 14.19 horas y ha tenido una magnitud de 4.6 en la escala de Richter.

El centro de este fenómeno natural se reportó a 25 km al noreste de Manzanillo, con una profundidad de 7.8 kilómetros, latitud de 19.263° y una longitud de -104.222°, según la información preliminar publicada por las entidades.

¿Por qué hay tantos sismos en México?

La ubicación geográfica de México es la causa principal de los terremotos que se registran en el país, ya que se encuentra sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera.

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los experimentos realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado pronosticar de manera efectiva los sacudidas telúricas, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Las recomendaciones para la población

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre las rutas de evacuación y tener a mano un kit de emergencia en caso de sismos. Es fundamental practicar simulacros y conocer cómo protegerse durante un temblor, cubriéndose bajo muebles resistentes y alejándose de ventanas. La prevención y la preparación son clave para garantizar la seguridad de todos.