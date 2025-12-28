El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) ha avisado a la población mexicana sobre un nuevo sismo de magnitud 4.2 ocasionado en Veracruz a las 08.59 horas este domingo, 28 de diciembre de 2025.

Según la información provisional compartida por las autoridades, el epicentro del movimiento sísmico se registró a 76 km al sur de Las Choapas, con una profundidad de 160.7 kilómetros, latitud de 17.234° y una longitud de -94.227°.

Terremoto de magnitud 4.2 en Veracruz: ¿Qué implicaciones tiene para la región? (foto: Pixabay).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los esfuerzos realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado vaticinar de manera efectiva los movimientos sísmicos, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Las recomendaciones para la población

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre las rutas de evacuación y tener a mano un kit de emergencia en caso de sismos. Es crucial identificar un lugar seguro dentro del hogar, como debajo de una mesa resistente y practicar simulacros regularmente para estar preparados ante cualquier eventualidad. Además, se sugiere evitar el uso de ascensores durante y después del temblor.