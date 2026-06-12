En el transcurso de este viernes, 12 de junio de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) notificó sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el movimiento telúrico se registró en Baja California Sur a las 09.17 horas y ha tenido una magnitud de 4.3 en la escala de Richter.

El núcleo de este fenómeno natural se reportó a 73 km al noreste de Santa Rosalia, con una profundidad de 11.6 kilómetros, latitud de 27.697° y una longitud de -111.649°, según la información preliminar publicada por las autoridades competentes.

Terremoto de magnitud 4.3 en la escala de richter en baja california sur (foto: Unsplash).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los experimentos realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado prever de manera efectiva los sacudidas telúricas, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Recomendaciones para la población mexicana

Autoridades locales informan que, ante un sismo, la población debe mantener la calma, aplicar “agáchate, cúbrete y agárrate” y alejarse de ventanas y objetos que puedan caer. Se pide no usar elevadores y resguardarse bajo mesas resistentes o junto a muros estructurales.

Tras el movimiento, se exhorta a cortar gas y electricidad si es seguro, evacuar por rutas señalizadas y reunirse en puntos de encuentro. Se recomienda seguir canales oficiales, llevar un kit básico y ayudar a personas vulnerables, evitando rumores.