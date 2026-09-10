El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) comunicó este miércoles, 9 de septiembre de 2026 sobre un nuevo movimiento telúrico de magnitud 4.1 en la escala de Richter ocasionado en Michoacán a las 05.10 horas.

Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 40 km al este de Coalcomán, con una profundidad de 84.6 kilómetros, latitud de 18.823° y una longitud de -102.783°.

¿Por qué tiembla tanto en México?

La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los experimentos realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado vaticinar de manera efectiva los sacudidas telúricas, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Recomendaciones para la población mexicana

Protección Civil llamó a la población a mantener la calma durante un sismo: agáchese, cúbrase y agárrese; aléjese de ventanas y estanterías y no use elevadores. Si está en la calle, ubíquese en zonas abiertas, lejos de fachadas y postes.

Tras el movimiento, corte gas y electricidad solo si es seguro, evacúe por rutas señalizadas y reúnase en puntos de encuentro. Comunique su situación por mensajes de texto, siga canales oficiales y mantenga a mano una mochila de emergencia.