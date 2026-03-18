Atención mexicanos, la Comisión Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional advirtieron sobre un incremento en la inestabilidad atmosférica que provocará lluvias fuertes en distintas regiones del país, especialmente en Chiapas y Quintana Roo, donde se esperan precipitaciones intensas acompañadas de nubosidad densa. Este fenómeno natural podría generar afectaciones como encharcamientos, crecida de ríos y visibilidad reducida. De acuerdo con el reporte más reciente, también se prevén chubascos en estados del noreste, oriente y centro de México, incluyendo Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Tabasco, mientras que lluvias aisladas podrían presentarse en entidades como Hidalgo, Puebla y el Estado de México. En el sureste, Chiapas y Quintana Roo encabezan la lista de entidades con mayor riesgo debido a lluvias puntuales fuertes que podrían alcanzar entre 25 y 50 mm. Estas condiciones estarán acompañadas de rachas de viento y oleaje elevado en zonas costeras, lo que incrementa el riesgo para comunidades cercanas al litoral. Por su parte, estados como Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán enfrentarán intervalos de chubascos de menor intensidad, aunque no se descartan descargas eléctricas. En el norte y centro del país, las lluvias serán más dispersas, pero podrían generar complicaciones en zonas urbanas, por lo que se recomienda extremar precauciones y seguir las indicaciones de Protección Civil.