El empresario que reemplazará a Carlos Slim: es de bajo perfil, lidera el imperio familiar y será el hombre más rico de México

Carlos Slim ha hablado en distintas ocasiones sobre el futuro de su enorme patrimonio y hay una idea que se repite: no quiere que sus hijos reciban su dinero. Para el empresario más rico de México, una compañía representa “trabajo, responsabilidad y compromiso”, una filosofía que también ayuda a entender cómo visualiza su legado familiar.

Así lo explicó el propio Slim: “Me lo preguntaban algún día, que si yo le iba a dejar dinero a mis hijos. Yo creo que cuando les dejas una empresa les dejas trabajo, responsabilidad y compromiso, y cuando les dejas dinero, no sé cuanto, lo que sea, cien millones, 50, 30 ó 20, se los dejarías sólo para que estén de vagos, ¿no?“.

De acuerdo a sus propias palabras, “es distinto” heredar una fortuna en efectivo que la responsibilidad de continuar con el legado de sus empresas y activos, “porque cuando se tiene una empresa se debe administrar, aunque haya un director ajeno, es un trabajo, es una responsabilidad, es un esfuerzo y es un compromiso, consigo mismo y con el país para generar riqueza, no es tener en caja no sé cuánto dinero para gastárselo y vivir rascándote la panza todo el año , toda la vida”.

¿Quiénes son los hijos de Carlos Slim?

Carlos Slim y su esposa, Soumaya Domit, tuvieron seis hijos: tres hombres y tres mujeres. Todos han tenido algún grado de participación en las empresas y proyectos vinculados con la familia: Carlos Slim Domit, Marco Antonio Slim Domit, Patrick Slim Domit, Soumaya Slim Domit, Vanessa Slim Domit y Johanna Slim Domit.

Carlos Slim Domit preside los consejos de administración de América Móvil y Grupo Carso, mientras que Patrick Slim Domit ha ocupado posiciones relevantes en Grupo Carso y ha estado relacionado con el desarrollo de negocios comerciales.

Carlos Slim se negó a dejarle dinero a sus hijos: “Se los dejaría sólo para que estén de vagos”.

¿Quién heredará la fortuna de Carlos Slim?

La sucesión de Carlos Slim no parece plantearse como la entrega de una enorme cantidad de dinero en efectivo a uno de sus hijos. El propio empresario ha defendido la idea de transmitir empresas, responsabilidades y compromisos.

La riqueza familiar está concentrada en participaciones de compañías como América Móvil, Grupo Carso, Grupo Financiero Inbursa, Grupo Sanborns y Telmex. Por ello, el relevo implica mantener la estructura empresarial y la participación de la familia en sus órganos de gobierno.

De acuerdo con varios reportes, los seis hijos recibieron participaciones accionarias sustanciales y el modelo busca evitar que el patrimonio se fragmente. Así, el futuro del imperio de Carlos Slim apunta más a una sucesión empresarial y colegiada que a una herencia tradicional.