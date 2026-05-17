En el transcurso de este domingo, 17 de mayo de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) notificó sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el movimiento telúrico se registró en Guerrero a las 07.02 horas y ha tenido una magnitud de 4.0 en la escala de Richter. El núcleo de este fenómeno natural se reportó a 11 km al suroeste de San Marcos, con una profundidad de 5.7 kilómetros, latitud de 16.709° y una longitud de -99.446°, según la información preliminar compartida por las autoridades competentes. La ubicación geográfica de México es la causa principal de los terremotos que se registran en el país, ya que se encuentra sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera. A pesar de los pruebas realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado anticipar de manera efectiva los movimientos sísmicos, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica. Autoridades de protección civil informan que, durante un sismo, se debe agacharse, cubrirse y sujetarse, alejarse de ventanas y no usar elevadores. Mantenga la calma y refúgiese junto a muros firmes o bajo un mueble resistente hasta que pase. Tras el movimiento, evacúe por rutas señalizadas sin correr y revise posibles fugas de gas o daños eléctricos. Siga canales oficiales, tenga a mano botiquín y linterna y comuníquese por mensajes de texto para no saturar las líneas.