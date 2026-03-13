Una reciente decisión del gobierno de una de las mayores potencias mundiales encendió alertas en el ámbito económico internacional: el gobierno de Estados Unidos abrió una investigación comercial que incluye a México por presuntas prácticas consideradas desleales, en un proceso que podría derivar en sanciones o nuevas medidas económicas. La medida fue impulsada a través de la Oficina del Representante Comercial estadounidense, y analizará si algunos países, entre ellos el territorio mexicano, generan un exceso de capacidad industrial que afecte a la producción vecina. El proceso podría tener consecuencias relevantes para la relación comercial entre ambos socios. El gobierno de Estados Unidos inició una investigación comercial que incluye a México y a otras economías para analizar si sus políticas industriales afectan la competitividad de la industria estadounidense y generan prácticas consideradas desleales en el comercio global. El proceso fue impulsado por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos y se basa en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que permite investigar medidas extranjeras que puedan restringir el comercio del país. Según el anuncio oficial, Washington busca determinar si algunos socios comerciales generan exceso de capacidad industrial, lo que podría provocar sobreproducción y afectar a la manufactura estadounidense. Entre los países incluidos en la investigación figuran China, Japón, India, Corea del Sur, varias economías europeas y México. El gobierno de Estados Unidos sostiene que algunos socios comerciales producen más bienes de los que pueden consumir internamente, lo que genera excedentes que terminan exportándose y pueden afectar a la industria local. Según el análisis preliminar, esta sobreproducción en ciertos sectores manufactureros podría alterar el equilibrio del comercio internacional y provocar déficits comerciales. El informe también menciona el crecimiento de la capacidad productiva en industrias vinculadas al acero y a otros sectores relevantes en México, lo que representa un desafío para la estrategia estadounidense de reindustrialización. La investigación de Estados Unidos podría derivar en nuevos aranceles o sanciones comerciales si se concluye que existen prácticas desleales. El proceso también contempla la participación de empresas y asociaciones industriales, mientras que las audiencias públicas comenzarán en mayo en Washington para definir posibles medidas que podrían afectar a México.