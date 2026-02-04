La Secretaría de Defensa Nacional confirmó que exigirá la Cartilla Militar como requisito obligatorio para ingresar, titularse o completar trámites en diferentes universidades y escuelas del país.

Esta normativa, por su alcance, afectará principalmente en jóvenes que aspiren a integrarse a planteles bajo jurisdicción militar. Sin embargo, también existe la posibilidad de que algunas instituciones de carácter civil la requieran para determinados procedimientos.

Cartilla Miliar: en qué escuelas y universidades del país será obligatoria. ToxyColabs

Qué universidades y escuelas del país pedirán la Cartilla Miliar

En 2026, la lista oficial de universidades y escuelas del país que solicitarán la Cartilla Militar está integrada por instituciones de formación castrense del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana. Entre ellas se encuentran el Heroico Colegio Militar y el Colegio del Aire, así como la Escuela Militar de Aviación. También figuran las escuelas de formación en el área de la salud, como la Escuela Militar de Medicina, de Enfermería, de Odontología y las distintas Escuelas de Sanidad, que incluyen la de Oficiales, Graduados y Clases de Sanidad.

A este grupo se suman instituciones técnicas y operativas como la Escuela Militar de Ingeniería, la Escuela Militar de Transmisiones, la Escuela Militar de Materiales de Guerra, la Escuela Militar de Mantenimiento y Abastecimiento, y las Escuelas de Especialistas y Tropas Especialistas de la Fuerza Aérea. Asimismo, forman parte del listado los centros de altos estudios y mando, como el Colegio de Defensa Nacional, la Escuela Superior de Guerra, la Escuela de Mando del Ejército y Fuerza Aérea, y el Centro de Liderazgo Militar.

Más allá de los centros de formación militar, la exigencia también podría aplicarse a escuelas normales con énfasis en educación cívica y esquemas de disciplina específicos, así como a academias de seguridad pública y a instituciones dedicadas a la capacitación de personal destinado a fuerzas del orden o a funciones dentro del ámbito gubernamental.

Qué es la Cartilla Militar

La Cartilla del Servicio Militar Nacional es un documento de identificación oficial expedido por la Secretaría de la Defensa Nacional que certifica el cumplimiento del adiestramiento militar obligatorio para hombres de entre 18 y 40 años.

Sin Cartilla Militar no podrás estudiar en estas instituciones: será obligatoria para los mayores de 18 años. Fuente: Shutterstock.

¿Para quiénes será obligatorio este requisito?

La obligatoriedad de este requisito aplica exclusivamente a los hombres mayores de 18 años que buscan ingresar a planteles de formación castrense, ya que la normativa establece que la Cartilla del Servicio Militar es indispensable para ser admitido en estos procesos. En estos centros, el documento no solo es exigido para la inscripción, sino también para la realización de trámites posteriores, como la titulación o el servicio social.