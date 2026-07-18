Esto dice la psicología de las personas que usan lentes para leer sin necesitarlos

Durante años se ha creído que usar gafas para leer, incluso sin necesitarlas, hace que una persona luzca más inteligente, culta o profesional. Sin embargo, la psicología sostiene que el verdadero efecto no está en el accesorio en sí, sino en la percepción que genera tanto en quien las usa como en quienes lo rodean.

Especialistas en comportamiento explican que las gafas funcionan como un elemento de comunicación no verbal. Aunque no modifican la inteligencia ni las capacidades de una persona, sí pueden proyectar una imagen de autoridad, seriedad o creatividad, dependiendo de su diseño, el color de la montura y la actitud con la que se lleven.

Las gafas cambian la imagen que proyectas, no quién eres. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué dice la psicología sobre usar gafas sin necesitarlas?

Desde la psicología, utilizar gafas sin requerirlas médicamente no significa que alguien sea más preparado o más inteligente.

Lo que ocurre es que este accesorio puede activar ciertos estereotipos sociales que asocian las gafas con el estudio, el profesionalismo y la experiencia.

Además, existe un fenómeno conocido como “teoría de la prenda extendida”, según el cual la ropa y los accesorios que utilizamos pueden influir en nuestro comportamiento. Si una persona se siente más segura o profesional al usar gafas, es posible que adopte una postura más firme, hable con mayor confianza y proyecte una imagen diferente, aunque no necesite corrección visual.

Lentes sin receta

Las gafas cambian la imagen que proyectas, no quién eres

La forma de las monturas también influye en la impresión que generan. Los modelos gruesos y oscuros suelen asociarse con autoridad y confianza, mientras que las monturas ligeras o sin marco transmiten cercanía, modernidad y una apariencia más accesible. Por su parte, los diseños coloridos o poco convencionales suelen relacionarse con personas creativas y de personalidad extrovertida.

Usar gafas sin necesitarlas no vuelve a una persona más inteligente, pero sí puede influir en cómo la perciben los demás y en su autoestima. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Los especialistas coinciden en que las gafas pueden convertirse en una extensión del estilo personal y fortalecer la autoestima cuando quien las usa se siente cómodo con ellas.

No obstante, utilizarlas únicamente para aparentar una cualidad, como inteligencia o éxito profesional, no modifica la personalidad ni las habilidades reales. En otras palabras, las gafas pueden ayudar a proyectar una determinada imagen, pero son las acciones, el conocimiento y la actitud los que terminan definiendo cómo es realmente una persona.