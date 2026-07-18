En el transcurso de este sábado, 18 de julio de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) anunció sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el movimiento telúrico se registró en Chiapas a las 06.10 horas y ha tenido una magnitud de 4.7 en la escala de Richter.

El núcleo de este fenómeno natural se reportó a 145 km al suroeste de Cd Hidalgo, con una profundidad de 10.0 kilómetros, latitud de 13.928° y una longitud de -93.258°, según la información preliminar compartida por las autoridades competentes.

Terremoto de magnitud 4.7 en la escala de richter en chiapas (foto: Freepik).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

Aun cuando se han llevado a cabo trabajos a nivel mundial, no se ha asegurado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica apropiada.

Las recomendaciones para la población

Protección Civil emitió hoy recomendaciones ante sismos: mantener la calma, alejarse de ventanas, cubrirse bajo una mesa resistente y no usar elevadores. Tras el movimiento, evacuar por rutas señalizadas, revisar gas y electricidad y tener lista una mochila de emergencia.