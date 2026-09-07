El Gobierno de Claudia Sheinbaum confirmó nuevo pago de 6,450 pesos a adultos a partir de 18 años y de por vida.

El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la reapertura del registro para el programa Sembrando Vida 2026 , una de las estrategias sociales más importantes de la Secretaría del Bienestar.

El programa fue creado con el objetivo de fortalecer el desarrollo rural, mejorar la calidad de vida de campesinos y pequeños productores, y al mismo tiempo proteger el medio ambiente.

Los beneficiarios reciben 6,450 pesos mensuales, además de insumos, herramientas y capacitación técnica especializada en un modelo agroforestal que combina cultivos agrícolas con árboles frutales y maderables.

¿Cómo inscribirse a Sembrando Vida?

La inscripción no se realiza en línea ni en ventanillas de atención. El proceso es directo y comunitario: los interesados deben acudir a las Asambleas Ejidales o Comunales de su región, donde se explican los objetivos del programa, las responsabilidades de los participantes y los pasos para integrarse. La solicitud se presenta en ese mismo espacio.

Ser beneficiario no significa únicamente recibir un ingreso mensual. Los participantes también obtienen autonomía alimentaria, al producir para consumo propio y venta en mercados locales, así como capacitación en prácticas agroecológicas sustentables.

El Gobierno de Claudia Sheinbaum confirmó nuevo pago de 6,450 pesos a adultos a partir de 18 años y de por vida.

Requisitos para recibir el apoyo

No todas las personas pueden acceder al beneficio. Entre los requisitos se encuentran:

tener más de 18 años , vivir en una localidad con rezago social

contar con al menos 2.5 hectáreas de terreno disponible

comprobar la propiedad o tenencia legal del terreno.

También se pide estar dispuesto a trabajar directamente en el proyecto agroforestal, aceptar las normas del programa y presentar una identificación oficial vigente.

Sembrando Vida no solo representa un apoyo económico de 6,450 pesos mensuales, sino también una oportunidad de crecimiento personal, comunitario y ambiental. Si eres mayor de edad, vives en una zona con rezago social y cuentas con un terreno, puedes acudir a tu Asamblea Ejidal o Comunal para conocer los detalles del programa.