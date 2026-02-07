México no es solo un observador más del partido más importante de la NFL. El Super Bowl se juega este domingo entre los Seahawks de Seattle y los Patriots de New England. Este partido tiene sabor a revancha, pues en 2014 estos dos equipos protagonizaron uno de los finales más cardiacos, cuando una intercepción de Malcom Butler, esquinero del equipo de Boston, en la yarda 1 puso fin a las esperanzas de los Seahawks de llevarse el trofeo Vince Lombardi. Pero más allá del sabor a revancha, este encuentro, que se jugará el domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium, la casa de los 49ers de San Francisco, tiene un sabor muy latino. Por una parte, el sabor mexicano domina, pues el guacamole es el dip favorito durante el juego en Estados Unidos. Este año el sector aguacatero nacional reportó un máximo histórico de exportaciones, al enviar más de 127,000 toneladas de esta fruta, lo que representó un aumento de aproximadamente 14% en comparación con el año anterior, siendo Michoacán y Jalisco los estados más beneficiados. El valor total del aguacate enviado a Estados Unidos para el Súper Domingo fue de un estimado de u$s 317 millones. En esta ocasión, y por tercer año consecutivo, la alianza Avocados from Mexico, conformada por productores de aguacate en México y distribuidores en EE.UU., no pagó el costo millonario de colocar comerciales durante el partido. En lugar de ello, la organización apostó por una activación digital con inteligencia artificial para enganchar a los aficionados desde el celular, con foco en tiempo de interacción y ventas de guacamole. Esta “jugada” digital se basa en “Prediction Pit”, una herramienta interactiva que ofrece predicciones en tiempo real y recetas personalizadas de guacamole. El proyecto está montado sobre un sistema de IA predictiva y tiene como rostro a un avatar hiperrealista del actor Rob Riggle, que actúa como guía y “gurú del guac”. Antes del Súper Domingo, el jueves 5 se llevó a cabo un encuentro para promover la versión flag, o tochito, de futbol americano en un partido de exhibición entre las dos máximas potencias: Estados Unidos contra México. EEUU salió victorioso 35-34, en un partido muy reñido, decidido al final. La otra parte del sabor latino la pondrá Bad Bunny, quien será el encargado del show de medio tiempo, que se hizo legendario desde que Michael Jackson tomó por asalto el emparrillado en 1993. El show de medio tiempo de este año tiene un sabor latino y muy político, pues el ‘Conejo Malo’ ha tenido diversos encontronazos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En la más reciente edición de los Grammys, donde Benito fue galardonado con la estatuilla por Mejor Álbum de Música Urbana, el intérprete mandó un duro mensaje a la Casa Blanca: “Fuera ICE”, en referencia a los problemas que ha generado el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, con la persecución de personas con apariencia latina, particularmente en Minneapolis. El espectáculo del entretiempo es observado por aproximadamente 123 millones de personas en todo el mundo. En el país existen aproximadamente 48 millones de aficionados al futbol americano, lo que convierte a México en el mercado más grande de la NFL fuera de Estados Unidos. Este partido será transmitido por más canales de televisión de los que, por ejemplo, pasan la final de la Liga MX. Tanto Televisa como TV Azteca, en cadenas abiertas, como ESPN, Fox Sports y Fox Deportes, transmitirán el encuentro y han desarrollado campañas intensas con sus stars y activaciones. Este fin de semana, la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México (Concanaco) espera una derrama total de MXN $3,000 millones, concentrada en bares y restaurantes, así como compras de televisión y equipos de sonido, a lo que se suman los souvenirs de los equipos participantes del Super Bowl.